La Smartsystem Essence Hotels Fano non sbaglia: contro Palmi un successo pesante e mai in discussione

omifer palmi

0

smartsystem fano

3

(20-25,18-25, 23-25)

Palmi: Mariani, Lecat 3, Iovieno, Donati (L), Maccarone, Corrado 6, Paris, Prosperi Turri (L), Sala 13, Concolino, Carbone, Guastamacchia 1, Benavidez 13. All Cannestracci

Fano: Coscione 3, Rizzi, Merlo 16, Roberti 13, Raffa (L), Mandoloni, Klobucar, Magnanelli, Acuti, Marks 14, Compagnoni 3, Mengozzi 4, Tonkonoh. All. Mastrangelo

Arbitri: Mariano Gasparro e Enrico Autori.

Note – Palmi battute vincenti 1, battute errate 10, muri 2; Fano: battute vincenti 6, battute errate 11, muri 6.

Successo pesantissimo per la Smartsystem Essence Hotels Fano che espugna con autorità il Pala Suraci di Palmi e si avvicina sempre di più alla salvezza. Vittoria netta e meritata per il gruppo di coach Mastrangelo che ha tenuto in mano il match senza mai dare la sensazione di subire l’avversario. Nel primo set, dopo un inizio equilibrato (8-8, 16-16), le battute di Roberti e gli attacchi di Marks creano il break (18-21). Sempre la premiata ditta Marks-Roberti protagonista nel finale di parziale, chiuso da un ace di capitan Coscione. Nel set successivo salgono in cattedra Pietro Merlo e Mattia Raffa: il primo in battuta ed in attacco, il secondo in difesa. Si passa dal 6-6 al 14-19, muro e battute virtussini completano poi l’opera. Non è finita però.

Nel terzo parziale Fano sembra ipotecare la vittoria (13-16), Sala sprona i suoi trascinandoli fino al 18-16. Roberti piazza tre fendenti consecutivi, il muro a tre di Fano è letale, mentre a chiudere il match ci pensa Pietro Merlo con un muro fuori. La Virtus batte in trasferta il fanalino di coda e si avvicina a grandi passi alla salvezza. Traguardo importante per il primo anno in serie A2.

b.t.