La Società del Soldo premia i cittadini

La Società del soldo dà il via agli eventi del 2024 con il Pranzo di primavera, in programma domenica, alle 12, all’Hotel La Meridiana. Durante il pasto si alterneranno momenti di intrattenimento musicale con Max Gentilini, incursioni comiche e canore di amici urbinati e attività di gruppo grazie ai commercianti sostenitori. In chiusura, la consegna degli attestati di benemerenza in ambito culturale, artistico e sociale a sei urbinati: Marica Branchesi, don Romano Ruggeri, Arcangelo Battistelli (Moby Dick), Fernando Rusciadelli, Antonio Bernardini (Toto) e la Cooperativa sociale Francesca, Cecilia Dappozzo (Gloria) e il ristorante “Il Girarrosto“.

Restano ancora dei posti, per prenotarsi telefonare ai numeri 3289137113, 3403523586 o 3391261331. I prossimi appuntamenti saranno la gita sociale del 16 giugno e la Festa dei Cappuccini di Ferragosto, con conseguente consegna di buoni alimentari alle famiglie urbinati in difficoltà.