La solitudine nel romanzo di Julian Sozio

PESARO

Ieri pomeriggio nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro è stato presentato il libro “La solitudine del mare“ di Julian Sozio. Lo stesso autore spiega: "Dedico questo mio primo romanzo alle persone che si sentono sole, a quei pesci fuor d’acqua che non trovano il proprio posto nel mondo, affinché possano comprendere che ci sarà sempre un posto per loro. Perché, alla fine, la solitudine non è altro che una percezione".

La trama del libro che segna l’esordio come scrittore di Julian Sozio è questa: Marcello, biologo ricercatore intento a trovare una cura per il cancro, ed Elena, pianista professionista, si incontrano casualmente in una spiaggia di un piccolo paesino della Puglia. Marcello viene travolto subito dai sentimenti che sente di provare per la ragazza, ma Elena non può amarlo come lui desidererebbe. Tuttavia, come due anime solitarie che si attraggono, tra i due nasce una fusione armonica che si nutre giorno dopo giorno delle loro discussioni filosofiche sulla vita.

Sullo sfondo, sempre insieme a loro, il mare. Un natale trascorso a Roma cambierà per sempre la loro vita, mettendoli di fronte a una realtà inaspettata e costringendo Marcello ad affrontare il suo più grande demone. Sozio è nato a Pesaro il 13 marzo 1993. È dottore magistrale in Biologia Marina dal 2020, e oltre alla passione per la biologia e la natura, coltiva anche quella per la musica suonando il pianoforte, grazie ai suoi precedenti studi al Conservatorio. Il suo percorso accademico è stato affiancato da molti interessi, quali la letteratura, la filosofia e le arti. Pubblica il suo primo romanzo, intitolato “La solitudine del mare“, con la casa editrice Bookabook; disponibile in libreria e sulle piattaforme digitali da qualche giorno.

l. d.