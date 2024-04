La tossicodipendenza stravolge la vita

Al giorno d’oggi, le tossicodipendenze purtroppo sono aumentate a livello globale e molte persone, tra cui minorenni, ne fanno uso e abuso esponenziale. La tossicodipendenza è uno stato in cui l’individuo fa uso eccessivo di sostanze, aumentando sempre di più la dose da assumere per amplificare l’effetto e avere per un tempo limitato uno stato di estasi e godimento effimeri che però influisce pesantemente sulla coscienza della persona. Le tossicodipendenze comprendono le droghe che possono essere naturali o sintetiche. Sono sostanze psicoattive che possono entrare all’interno del corpo, tramite inalazione, iniezione, ingestione, fumo o assorbimento. La riabilitazione è lunga e dura per l’individuo dipendente. Il percorso terapeutico è diviso in fasi che vanno, dalla disassuefazione, alla disintossicazione e alla reintegrazione nella vita sociale e famigliare.

A causa di ricadute, il paziente è fragile e può essere “richiamato” al consumo della droga, con conseguenze molto gravi e a lungo termine per il cervello: paranoia, ansia, depressione, allucinazioni. Notevoli anche i danni fisici a breve e a lungo termine i più importanti riguardano i sistemi e gli organi interni.

Tommaso Balducci, Brando Giorgini, Alessandro Mariotti, Salaheddine Mezyan, Niccolò Rombaldoni (Classe 3ª B)