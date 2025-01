La vincitrice: dalla Sinistra giovanile al Pd austriaco

Un passato e un presente politico nelle fila del centro sinistra, a fianco dell’allora segretario provinciale dei Ds Matteo Ricci. Margherita Salucci, nuova dirigente del servizio transizione ecologica e digitale, con la recentissima aggiunta della postilla "energetica", nel 2005 era in quota alla Sinistra Giovanile quando Ricci era segretario provinciale dei Ds. Nel 2007 fu tra i coordinatori della "Notte Arcobaleno", la prima notte bianca dedicata ai colori della pace, che in un sabato di metà agosto di quell’anno tenne sveglia la città con un grande party estivo. Insieme al lei, tra i coordinatori, figuravano lo stesso Matteo Ricci, Niccolò Di Bella, Francesca Fraternali e Federico Scaramucci. L’anno prima, nell’ottobre 2006, era nella "cabina di regia" dei giovani eletti della Provincia, cioè un gruppo di ragazzi, appartenenti al consiglio dei giovani, con l’obiettivo di analizzare e studiare le normative che riguardavano le politiche giovanili. Insieme a lei c’erano, tra gli altri, l’attuale capogruppo Pd Marco Perugini.

Anche in Austria ha mantenuto il proprio impegno politico come presidente della sezione austriaca del Partito democratico italiano e segretaria del Comites, il comitato degli italiani all’estero. "Sono originaria di Pesaro e a Vienna dal 2013 – si legge sul sito del Comites – dopo un’esperienza lavorativa a Düsseldorf di due anni. Mi occupo di contracting in una società che trasporta gas tramite pipeline fino al confine italiano di Tarvisio. Da sempre attivista, a partire dai movimenti giovanili, studenteschi e universitari a Bologna fino a ricoprire nel 2003 il ruolo di Consigliere Comunale e di Giovane Eletto della Provincia di Pesaro e Urbino. Nel tempo libero giro Vienna in bici con il mio bimbo di 2 anni, corro sulla Prater-Hauptallee e mi diletto a fare l’allenatrice di fitness online e la videomaker. Con precisione, puntualità e impegno svolgerò la funzione di Segretario del Comites Austria."