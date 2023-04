La Wider che verrà. Esposto anche il rendering

La Wider espone i rendering del futuro cantiere, nell’area esterna all’edificio in costruzione. Le foto sono apparse nel periodo di Pasqua e sono visibili tuttora per chiunque voglia rendersi conto di quale sarà l’effetto finale della costruzione, una volta terminata.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi sull’impatto della struttura in un luogo delicato come la seconda darsena, tra il porto peschereccio e il porto turistico, le immagini sono, da parte di Wider, il modo più chiaro ed efficacie per ‘rispondere’ alle critiche.

I rendering restituiscono l’immagine non di un capannone industriale ma di "una struttura high-tech". "L’aver inserito nei cartelloni (obbligatori per legge) – spiega Sergio Nicolai, Brand and communication manager – le immagini di come sarà il cantiere Wider nella sua veste definitiva è in realtà una pratica comune che avviene quasi sempre nel caso delle civili abitazioni.

Tuttavia, in questo caso, assume una valenza maggiore perché è corretto che alla cittadinanza arrivino informazioni vere, ossia che nella sua veste definitiva il nuovo cantiere Wider sarà un luogo esteticamente elegante, innovativo e sostenibile e che porterà alto il nome di Fano nella nautica e nel mondo".

E ancora Nicolai: "La condizione estetica attuale è una situazione provvisoria quanto ovviamente inevitabile, riscontrabile in qualsiasi altro sito produttivo industriale in costruzione. E’ un investimento che riteniamo importante per la città di Fano e proprio perché ritenevamo di dover rispettare il luogo e le persone, abbiamo dedicato grande attenzione alla fase iniziale di progettazione estetica dello stabilimento".

Già da tempo Wider ha fatto sapere che "l’edificio avrà uno stile contemporaneo interrotto da ampie superfici vetrate in modo che il personale dell’ufficio ed i lavoratori nell’area produttiva, possano beneficiare di molta luce naturale. Il muro esterno rivolto verso il mare presenterà un profilo stilizzato di uno yacht che sembra galleggiare nel porto turistico".

"Le operazioni di costruzione del nuovo sito produttivo – conclude Nicolai – proseguono regolarmente e secondo i tempi. L’obiettivo è aprire una prima area produttiva parziale dello stabilimento entro fine maggio 2023".

Anna Marchetti