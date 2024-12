L’abbraccio di baby giocatori e fans. Selfie, panini e festa con gli atleti

E’ capitata nella settimana giusta l’iniziativa ’Beretta per lo sport’ che lo sponsor dedica alle squadre su cui mette il proprio marchio: "Da Pesaro siamo partiti in estate e a Pesaro volevamo chiudere, visto che qui siamo main sponsor con Carpegna Prosciutto" dice il responsabile dell’iniziativa, arrivato in città per conto dell’azienda. I bambini del minibasket - presenti Bees, Olimpia e Proca Gators - oltre al Baskin La Casa di Oz di Vallefoglia hanno avuto un gradito benvenuto, ritirando allo stand posto all’ingresso della palestra nord panino al prosciutto e bevande, si sono seduti sugli spalti e hanno assistitito all’ultima parte dell’allenamento. Poi è arrivato il momento di scorazzare sul parquet, scattare selfie insieme ai giocatori, far autografare le cartoline e familiarizzare con gli atleti che vedono la domenica alla Vitrifrigo. C’erano anche tanti genitori che si sono goduti il momento. "E’ stato davvero un bel pomeriggio - dice coach Spiro Leka -. Non è scontato per un giocatore sentirsi accolto dalle persone per cui scende in campo, scambiare due parole, un sorriso. Domenica siamo stati molto bravi, così che questo momento è stato ancora più piacevole".