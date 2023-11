Ladri tentano il colpo in due case

Ladri in azione, nel tardo pomeriggio di martedì, a San Lorenzo in Campo, dove si sono registrate due irruzioni in altrettanti appartamenti, entrambe conclusesi senza bottino. La zona presa di mira è quella di via Raffaello, sul lato monte del paese, lungo la Statale 424. Erano passate da poco le 18,30 quando i malviventi hanno forzato il portone di una casa singola, pensando che in quel momento i proprietari fossero assenti, ma quando stavano salendo le scale interne hanno realizzato che dentro c’erano delle persone e hanno fatto retromarcia, dileguandosi. I padroni di casa, da parte loro, hanno fatto solo in tempo ad avvertire i rumori e a trovare il portone aperto con i chiari segni dell’effrazione, senza però vedere nessuno.

Probabilmente si tratta della stessa gang che poco prima o nei minuti successivi è riuscita a penetrare in una casa poco lontano dopo aver sfondato la porta principale d’ingresso. In questo caso l’edificio era disabitato e quindi i ladri hanno potuto perlustrarlo, senza trovare, però, alcunché di loro interesse. In entrambi i casi (nel secondo l’allarme è partito da un vicino che ha notato movimenti sospetti) sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della locale stazione, guidati dal nuovo comandante Galassi, ai quali sono affidate le indagini.

Sandro Franceschetti