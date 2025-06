Vianese trionfa 2-1 contro Montecchio Gallo nei play-off di Eccellenza

VIANESE2MONTECCHIO GALLO1

VIANESE (4-3-3): Della Corte; Martini, Contipelli, Mammi (45’ s.t. Caselli), Silvestro (39’ s.t. Zinani); Vaccari, Bernabei, Milavojevic (29’ s.t. Pezzani); Bertetti (29’ s.t. Palmiero), Carrer, Falanelli (18’ s.t. Rizzuto). (A disp. Di Fabrizio, Minnino, Bandaogo, Sighinolfi). All. Sarnelli.

K SPORT MONTECCHIO GALLO (4-3-3): Cerretani; Tamburini (7’ s.t. Fiorani), Nobili, Dominici, Baruffi (13’ s.t. Notariale); Torelli, Carta (39’ s.t. Di Pollina), Magnanelli; Gurini (43’ s.t. Perri), Micchi (43’ s.t. Gambini), Peroni. (A disp. Jashari, Nobili, Guglielmo, Camara). All. Magi.

Arbitro: Belingheri di Lecco (Zanichelli di Legnano e Cantile di Treviglio, quarto uff. Costa di Busto Arsizio).

Reti: p.t. 7’ Falanelli; s.t. 14’ Dominici, 34’ Rizzuto.

Note: spettatori 2000 circa con un centinaio di tifosi ospiti. Ammoniti: Micchi, Mammi e Falanelli. Angoli 8 a 1, rec. 4’+5’.

Niente da fare il Montecchio Gallo che perde anche la gara di ritorno della semifinale dei play-off nazionali di Eccellenza contro una Vianese che per l’occasione dalla collina è scesa nel capoluogo per disputare allo storico stadio Mirabello la partita più importante della sua storia. Finisce 2 a 1 per i reggiani, che di fatto non rischiano mai, essendo andati in vantaggio sull’1 a 0. A quel punto il Montecchio avrebbe dovuto realizzare due gol per andare ai tempi supplementari: ne ha realizzato uno, ma poi è mancata la forza anche per il grande caldo e per una formazione più giovane di quella di casa.

La Vianese passa già al 7’: discesa sulla sinistra di Falanelli, chiusa con un preciso diagonale nell’angolino basso opposto. Al 12’ ancora Falanelli impegna Cerretani che si rifugia in angolo e un minuto dopo su angolo di Bernabei girata ravvicinata di Vaccari con miracolo di Cerretani che respinge d’istinto. Al 17’ la prima timida incursione ospite con un tiro dal limite di Peroni respinto in tuffo da Della Corte. Al 36’ ci provano ancora i marchigiani stavolta con Torelli ma Della Corte è sempre attento. Il tempo si chiude tra le proteste ospiti per un contatto in area di rigore tra Micchi e Mammi sul quale l’arbitro sorvola. La ripresa inizia ancora con un’occasione targata Vianese con Silvestro che impegna in angolo Cerretani, sicuramente il migliore dei suoi.

Un po’ a sorpresa, al 14’ il Montecchio Gallo trova il pareggio: punizione dal vertice sinistro di Carta con deviazione vincente di Dominici. Al 20’ ancora Rizzuto da posizione defilata impegna Cerretani. Il pareggio dà vigore ai marchigiani con la Vianese che pare stanca. Ma al 34’ ci pensa ancora Rizzuto a riportare avanti i suoi: discesa prorompente e, una volta arrivato in area di rigore, scambio con Bernabei e tocco vincente da due passi.

Claudio Lavaggi