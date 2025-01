Ladro gentiluomo ruba con la compagna. Poi si offre di risarcire anche per lei

Una coppia ruba superalcolici allo Spazio Conad. Lui, ladro ma galantuomo, si pente e vuole risarcire il supermercato anche per il furto commesso da lei. L’ultimo colpo, per un valore di circa 250 euro, è stato messo a segno mercoledì scorso, nel primo pomeriggio. I due avevano nascosto la merce un po’ negli abiti e un po’ nello zaino e poi si erano diretti verso le casse. I movimenti sospetti, tuttavia, non sono passati inosservati al vigilantes che li ha fermati. Sono stati avvisati anche i carabinieri che, giunti tempestivamente al supermercato di via Gagarin, li hanno arrestati in flagranza per furto. La coppia ha ammesso di aver commesso anche un altro furto, giovedì scorso, in quel caso il bottino era più esiguo, appena tre bottiglie di alcolici. Del resto anche in quel caso la fisionomia dei giovani non era passata inosservata alle telecamere di sorveglianza del punto vendita, in particolare quella del giovane. Magro, alto e scuro di carnagione, l’uomo aveva anche delle inusuali treccine ai capelli che lo hanno reso particolarmente riconoscibile agli occhi dei vigilantes. Ieri mattina si è svolta in tribunale a Pesaro l’udienza di convalida. Il giudice ha convalidato l’arresto ma i legali d’ufficio hanno chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata rinviata.

La coppia è formata da due giovani: lui italiano, cameriere e lei di cittadinanza ucraina. Entrambi hanno 23 anni e sono domiciliati in un residence a Rimini e verosimilmente si trovavano a Pesaro "in trasferta". Sono stati rimessi libertà con la promessa, da parte di lui, di risarcire il danno anche per la compagna. Un fatto analogo era stato commesso anche a ridosso di Capodanno. Un pesarese di 54 anni aveva rubato della merce all’interno del supermercato ma era stato scoperto dal vigilantes. Per tentare di fuggire alla presa l’uomo si era fiondato contro la guardia ma la polizia, intervenuta tempestivamente, aveva fatto scattare le manette per rapina impropria.

ant. mar.