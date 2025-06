"L’asfalto in via Fra Carnevale era previsto"

"Il rifacimento dell’asfalto in via Fra Carnevale partirà presto". Ad annunciarlo è il sindaco Maurizio Gambini, che risponde alla questione sollevata su queste pagine dalla minoranza: "I lavori – dice il sindaco – sono già nel cronoprogramma: la via era stata inserita nell’appalto degli asfalti nell’estate 2024, insieme alle vie Giancarlo de Carlo, Neruda, l’ultimo tratto di Ca Corona ed altre. L’appalto era già stato assegnato, quando sono pervenute al Comune richieste per diversi interventi da parte di Marche Multiservizi per le fognature e da altre ditte per la fibra e sottoservizi, per cui abbiamo deciso di posticipare i lavori. È stata una scelta oculata, per evitare che l’asfalto nuovo venisse subito rovinato, come purtroppo è accaduto in altri casi in cui non è stato possibile fare questo tipo di programmazione".

I lavori in via Fra Carnevale, quindi, erano in calendario da tempo: "Dall’inizio del mio mandato da sindaco e assessore ai Lavori Pubblici ho battuto il territorio in lungo e in largo; come Comune ci siamo impegnati per riqualificare la rete viaria di tutto il territorio, risanando, pezzo dopo pezzo, una situazione disastrosa lasciata all’incuria nei decenni precedenti. Le polemiche quindi lasciano il tempo che trovano".

Il sindaco commenta poi anche i malumori circa la presenza con tre giorni di anticipo dei due maxi tendoni per la festa della Repubblica, che hanno ingombrato piazza Rinascimento in un ponte di eventi e feste religiose: "L’Amministrazione ha dimostrato massima attenzione verso le celebrazioni per il santo patrono, offrendo, come sempre, ampia collaborazione per l’organizzazione nell’ambito delle proprie competenze. Nel weekend appena trascorso si sono svolti tantissimi eventi e iniziative e questo è un valore aggiunto per la nostra città: gli uffici comunali hanno messo in campo un impegno importante nel gestire e conciliare le esigenze di tutti i soggetti coinvolti. Ospitare la celebrazione provinciale della Festa della Repubblica è stato un grandissimo onore, la manifestazione ha richiamato autorità provinciali, i sindaci del territorio e tantissimi cittadini. Tutti sono rimasti impressionati dall’ottima organizzazione: siamo stati elogiati dal Prefetto in persona, che ringrazio anche per l’attenzione rivolta a Urbino. Tutti abbiamo visto quanto la cerimonia sia stata significativa e di ampio richiamo; le polemiche dei giorni scorsi sono state sterili e di cattivo gusto, strumentalizzate da chi guarda solo il proprio orticello e vuol far rimanere Urbino isolata e arroccata su sé stessa. L’obiettivo dell’Amministrazione invece è di aprirla al mondo e farla vivere da tutta la comunità".