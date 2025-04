L’astronave decolla con Luì e Sofì

Oggi la Vitrifrigo Arena decollerà con due tra i personaggi più amati dai bambini. Sul palco saliranno nientemeno che Luigi Calagna e Sofia Scalia, Luì e Sofì, meglio noti come i ’Me contro te’. E tutto il ’Team trote’ – così si chiamano i fans del duo siciliano - sarà presente per applaudire la doppia esibizione che celebra i 10 anni di successo: la prima, stamattina alle 11 e la seconda oggi pomeriggio alle 15 (biglietti in vendita dalle 9.30 al botteghino dell’astronave).

Grandi e piccini verranno nuovamente catapultati in un’atmosfera magica e colorata dove cantare e ballare. Lo show sarà ancora più emozionante e sarà nuovamente l’occasione per ascoltare tutte le più trascinanti canzoni del duo, come “La Canzone del Cowboy” che ha totalizzato 16 milioni di views su Youtube. Un divertimento per tutta la famiglia in cui i bambini e i loro genitori si sorprenderanno, ancora una volta, del notevole impianto scenico e dalle numerose sorprese che saranno presenti durante lo spettacolo.

I Me contro te hanno all’attivo più di 3000 video, 10 miliardi di visualizzazioni e 6,82 milioni di iscritti al loro canale Youtube. Hanno all’attivo ben 6 film.