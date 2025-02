Lauree in Comune, festa con i ragazzi: "E per noi è già una sfida vinta"

La sala del Consiglio comunale, ieri mattina, ha ospitato i tre laureandi del Corso interateneo magistrale in Green Industrial Engineering, dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Università Carlo Bo di Urbino con sede a Pesaro, e gli altri tre studenti laureandi che hanno frequentato il Corso di laurea triennale professionalizzante di Sistemi Industriali e dell’Informazione, dell’Università Politecnica delle Marche con sede a Pesaro. Tutti e sei venuti appositamente in città per gli studi: "A distanza di qualche anno raccogliamo già i primi grandi frutti nati da una scelta vincente; ovvero quella di portare l’università anche a Pesaro, con tanti giovani studenti e studentesse che scelgono la nostra città per la loro formazione professionale, culturale e tecnica", hanno detto il sindaco Andrea Biancani, l’assessore con delega all’Università Camilla Murgia e l’assessora Francesca Frenquellucci che ha seguito, durante la precedente amministrazione, la nascita dei poli universitari.

Le ultime statistiche relative ai due corsi di laurea sottolineano ottimi risultati con "40 iscritti all’anno per il corso triennale e 60 studenti iscritti, invece, al primo anno di magistrale (per il secondo anno se ne registrano altri 40) di cui quasi tutti stranieri. In totale, quindi, al polo di Muraglia, ci sono circa 150 ragazzi che hanno scelto Pesaro e i nostri corsi universitari per il loro futuro professionale", ha sottolineato il professor Gabriele Comodi dell’Università Politecnica delle Marche e presidente del Corso di Studio.

Con entrambi i corsi "diamo un forte messaggio di integrazione ai giovani studenti, soprattutto stranieri, che vengono a Pesaro per ragioni di studio – precisano Biancani, Murgia e Frenquellucci –. In città abbiamo un’alta concentrazione di piccole-medie industrie che ci porta a voler sviluppare professionalità legate al mondo tecnico-informatico-industriale. Tutti giovani che poi un domani potrebbero decidere di rimanere a vivere e lavorare nella nostra città. Per noi questo rappresenta un grande traguardo che vogliamo rafforzare e valorizzare anche con le riqualificazioni dei contenitori culturali in centro storico come il San Domenico che – una volta terminati i lavori – ospiterà proprio la sede universitaria di Pesaro, attualmente nei locali di Muraglia".