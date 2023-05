Le 36 auto devastate dal fango Nel parcheggio i dannati e i salvati

Fino al tetto di 30mila euro l’assicurazione di Pesaro Parcheggi copre. Sia per comprare una macchina nuova, sia per riparare quella che si aveva. Quindi: chi, martedì scorso, aveva (35 i proprietari danneggiati) l’auto nel Parcheggio del Tribunale poi devastata dal fango, può ottenere dalla società la cifra che coprirà il valore commerciale che aveva la sua auto il giorno dell’alluvione. Il problema è per chi aveva auto che valevano di più, o molto di più, e non possono risarcire il danno perché non avevano sottoscritto, privatamente, una assicurazione che li coprisse da eventi atmosferici. In quel caso: soldi persi. Esempio emerso proprio ieri mattina, quando all’imbocco del parcheggio un gruppo di autisti danneggiati stava guardando le loro auto portate via dai carroattrezzi: un professionista che aveva parcheggiato una Bmw Serie 5 da 90mila euro (e solo 50mila chilometri) alle 10,03, e che pochi minuti dopo se l’è vista distrutta da acqua e fango. Riparabile? Non si sa. Di certo il professionista non era assicurato contro le alluvioni. Altro caso, ma diverso. Un pensionato, Stefano Carloni, pesarese, proprietario di una Bmw 218 Gran Coupé, 7 mesi di vita: ma in questo caso Carloni, che fa le foto alla sua Bmw bianca mentre esce con il carroattrezzi, aveva l’assicurazione per i danni da eventi meteo. Quelli che hanno avuto danni che non sempre sono coperti da assicurazioni sono molti degli inquilini proprietari dei garage a fianco, lato città. Addirittura, uno di loro era stato abbonato di Pesaro Parcheggi, poi ha scelto di mettere l’auto nel garage privato, ma ora si ritrova con l’auto danneggiata e senza copertura assicurativa.

Ma dietro le auto perse ci sono storie drammatiche: come quella di un 40enne, agente di commercio, gran parte dei clienti da Piacenza a Pescara, che si è ritrovato la sua Bmw X1, acquistata in leasing, anche quella devastata dal fango, e per la quale ora sarebbe costretto ad aggiungere altri 20mila euro, di tasca sua, perchè la ditta madre dà un valore garantito di 36mila euro, in sostituzione, ma solo se lui compra la stesso modello (o uno di valore superiore), che nel frattempo però è salito a circa 59mila euro: e nel frattempo, da qui a quando eventualmente lui potrebbe avere la macchina nuova, non sa come fare a lavorare. Ed avendo acquistato l’auto con un leasing, il recupero dei soldi è molto più complicato. L’auto non è riparabile. "Perdo il fatturato", diceva ieri: "Una Polo a noleggio, costa 1300 euro al mese". Probabile che alcuni facciano causa a Pesaro Parcheggi per danni.

E il Parcheggio del tribunale quando sarà riaperto? "Ci siamo dati tempo circa un mese, per rimettere a posto tutti gli impianti – dice Michel Bezziccheri, responsabile di Pesaro Parcheggi, anche ieri a disposizione dei danneggiati – L’idea è quella di fare una protezione, sul lato del sottopasso, per evitare nuovi allagamenti. Ma le modifiche sono da concordare".

