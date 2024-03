Libertà, un diritto non scontato ma da difendere

Il poeta portoghese Ferdinando Pessoa ha scritto: "Non apprezza la libertà chi non ha mai conosciuto la costrizione" ed io sono molto d’accordo con questa affermazione. La libertà non deve essere data per scontata, è un diritto fondamentale e non può essere tolta per motivi ingiusti. Come è successo a tutti i reclusi nei gulag in Russia e a tutti i deportati nei campi di concentramento dai nazisti, non solo ebrei ma anche Rom, disabili, omosessuali. Persone recluse solo perché considerate diverse. In questo momento storico purtroppo stiamo assistendo ancora a forme di privazioni della libertà. Questo succede dove ci sono dittature o guerre civili, posti dove non c’è neppure il diritto di espressione o di dissenso, ad esempio in Cina, Corea del Nord o in Russia. Qui i giornalisti che non dicono quello che vuole lo Stato oppure gli oppositori politici spesso muoiono in circostanze misteriose. Per fortuna l’Italia è una democrazia e garantisce anche la libertà di espressione grazie all’articolo 21 della Costituzione che afferma che tutti possono liberamente manifestare la propria opinione. Noi giovani dobbiamo essere consapevoli che la libertà è un bene importantissimo, da tutelare e da sfruttare al meglio.

Filippo Magi, 3ª B