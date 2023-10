Linea Verde a Pesaro. Elisa Isoardi si perde tra prelibatezze e Rossini

Sulle note di Rossini, Linea Verde Life, la trasmissione di Rai Uno, in onda il sabato alle ore 12,30, ha dedicato l’intera puntata di ieri alla città di Pesaro. Le conduttrici, Elisa Isoardi e Monica Caradonna hanno incontrato la guida turistica Elena Bacchielli che ha dato le prime coordinate riguardo il mare, su cui batte bandiera blu; i monti, con particolare attenzione al colle San Bartolo; le maioliche con invito a visitare i musei civici e la musica con l’imprescindibile Conservatorio Rossini, diretto dal maestro Fabio Masini. E i motori? Non sono rientrati tra le “m“ valorizzate dalla trasmissione che invece è stata molto più interessata alle tipicità gastronomiche e a rendere un buon equilibrio tra area cittadina e verde; curiosità storiche e innovazioni scientifiche.

In quest’ottica il tour ha fatto tappa alla Sonosfera, dove, con il professore David Monacchi Caradonna, lo spettatore ha scoperto l’auditorium dall’esperienza immersiva. Oppure Caradonna nelle acque di Vallugola, ha intervistato Alessio Canalini, archeologo subacqueo, titolare di start up, per conoscere le prodezze di un “drone marino“ o veicolo robotico in grado di inabissarsi per lunghi monitoraggi, restituendo analisi in tempo reale sullo stato delle acque o dei fondali. Più tradizionale Isoardi la quale, a favore di telecamere, ha mostrato il paesaggio naturalistico del San Bartolo, scortata a cavallo dall’escursionista Enrico Tatò e accolta dal direttore dell’ente, Marco Scriboni. Rapidi sono stati i passaggi al mercato delle erbe di via Branca, con Caradonna che ha saputo dalla food blogger Elisa Prioli quanto il fagiolo olandese sia perfetto per il sugo da tagliatella fatto a Novilara, mentre piuttosto articolato è stato il collegamento a Villa Caprile. L’Istituto Agrario Cecchi, presentato dal preside Riccardo Rossini ha aperto i cancelli del giardino all’italiana e le porte della cucina retta da Massimo Baldelli che ha preparato con Isoardi i “passatelli al tartufo nero estivo“. A più riprese le conduttrici sono state omaggiate di golose degustazioni: un trancio di pizza alla Rossini all’Astra Café; assaggio di pasticciata nel nuovo locale gourmet di Mara Cicchetti e infine la cioccolateria “rossiniana“ dello stellato Stefano Ciotti, ospite a Casetta Vaccai. Dalla comandante della Capitaneria di Porto, Claudia di Lucca, le conduttrici hanno avuto un bilancio sulla stagione “Spiagge sicure“: anche qui, tutto bene: nessuna brutta sorpresa.

Solidea Vitali Rosati