L’intelligenza artificiale attribuisce a Raffaello la copia di un dipinto

È da ieri esposta per la prima volta al pubblico a Bradford, in Inghilterra, un’opera attribuita a gennaio a Raffaello Sanzio, dopo essere stata a lungo ritenuta una copia, ma c’è ancora chi ha fortissimi dubbi sulla autenticità. Il quadro, una Madonna con Bambino raffigurata all’interno del cosiddetto Tondo di Brecy, resterà in mostra alla Cartwright Hall Art Gallery per due mesi, come riferisce la Bbc. Proviene dalla collezione privata di George Lester, uomo d’affari e appassionato collezionista d’arte originario del Cheshire, l’opera – considerata opera di un abile copista dell’Ottocento – è stata sottoposta da scienziati dell’Università di Nottingham e di quella di Bradford alla tecnologia del riconoscimento facciale d’ultima generazione, che sfrutta l’intelligenza artificiale. Responso: l’opera sarebbe di Raffaello. Agli storici l’ardua sentenza.