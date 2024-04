L’Italservice è già nei playoff. Un primo obiettivo è centrato

L’Italservice è attualmente nei playoff. Per ora l’obiettivo stagionale sembra centrato. Ma al termine del campionato mancano ancora due partite. Una con Viterbo e poi con Napoli. Due gare da prendere con le molle. Due incontri insidiosi. Il primo match vedrà i biancorossi ospitare una formazione che ha l’ acqua alla gola. La seconda sfida è con una compagine che abita i piani alti della classifica. "Dipende tutto solo da noi - suona la carica il direttore generale Nicola Munzi -, siamo pronti ad affrontare due avversarie toste, la posta in palio è troppo importante: la conquista dei playoff". Una stagione partita in sordina quella di capitan Tonidandel e compagni, ma poi decollata alla grande. Un girone di ritorno affronta con determinazione e che ha portato i suoi frutti. Non era scontato per nulla. Dato che a Natale sono arrivati quattro nuovi giocatori e altrettanti hanno salutato. Con una nuova rosa il team della presidente Simona Marinelli ha recuperato posizioni arrivando in zona playoff. Posto che ora si vuole tenere stretto. "La partita con Viterbo potrebbe essere quella della svolta, è una gara delicata, sarà fondamentale l’atteggiamento", aggiunge Munzi. Soddisfatto del percorso del suo gruppo è mister Fausto Scarpitti che commenta così: "In casa abbiamo giocato molto bene e raccolto tanti punti - dice il tecnico biancorosso -, in trasferta abbiamo commesso qualche errore. La nostra forza è lo spirito di squadra". La pausa di campionato servirà per recuperare gli infortunati. Ma l’italservice sta lavorando duro per avere la rosa al completo per quando conta. Il gioco sta migliorando ogni giorno di più ed è anche un gioco divertente ed efficace. Si respira un bel ambiente. Il club è serio come lo stesso allenatore afferma: "A Pesaro si sta bene, si lavora bene, la società non ci fa mancare nulla". Non solo prima squadra. Il settore giovanile pesarese sta riscuotendo successi e applausi. Ieri l’under 21 è stata coronata campione regionale. La società sta puntando molto sui giovani e sul futuro. Anche il pubblico sta riempiendo il PalaMegabox. Per il match con la capolista Olimpus Roma dell’ultimo turno, il Palas di Campanara era ricco di persone di ogni età.

b.t.