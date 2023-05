L’Itis ricorda la prof Licia Zazzarini intitolandole la propria biblioteca

L’Istituto tecnico "Enrico Mattei" di Urbino ha intitolato la propria biblioteca alla professoressa Licia Zazzarini, a lungo docente di religione e vicepreside della scuola, oltre che figura molto attiva nell’Arcidiocesi di Urbino - Urbania - Sant’Angelo in Vado, morta nel 2019 a soli 54 anni. Ieri si è svolta la cerimonia, a cui hanno partecipato colleghi, amici, ex studenti e i dirigenti di ieri e di oggi: Sergio Brandi, Silvia Gelardi e Federico De Cillis, che, oltre a lei, hanno ricordato anche un’altra grande figura dell’Itis, la vicepreside Silvana Arduini, a cui è dedicata l’aula magna. "La sfida che attende il mondo dell’educazione sta proprio nella capacità della generazione adulta di prendersi cura, di sapersi far carico di quella più giovane", con queste parole, le sue parole, i presenti hanno ricordato la professoressa. Dal 1986 insegnante di religione all’istituto tecnico urbinate e dal 2011 nella dirigenza, Zazzarini fu anche responsabile dell’Ufficio scuola dell’Arcidiocesi e collaborò con l’Istituto superiore di Scienze religiose "Italo Mancini" e con l’Università di Urbino.

Tuttavia le sue qualità non risiedono negli incarichi ricoperti, vissuti sempre con grande spirito di servizio, quanto nel suo esserci stata, in modo discreto ma attento all’ascolto e all’accoglienza. "Parlava dell’Itis come se fosse la sua famiglia - ha commentato sua sorella, Tonina, intervenuta insieme a Fernando, marito di Licia -. Per lei, essere insegnante era molto più che un lavoro: sapeva cogliere le fragilità e i talenti amando i ragazzi con una grande passione".

n. p.