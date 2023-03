Lo sport piange Giorgio Tonelli Campione di garbo e solidarietà

Si è spento ieri all’età di 76 anni Giorgio Tonelli, molto noto in città per i molteplici interessi che lo avevano portato ad impegnarsi in prima linea in tanti campi. Ragioniere dell’Asur in pensione, figura carismatica dello sport fanese, impegnato nel volontariato e nella politica, democristiano doc, per 37 anni è stato impegnato nell’organizzazione del Carnevale di Fano. Da un anno si vedeva un po’ meno in giro, perché era impegnato a combattere quella che chiamava "la Bestia". Lo ha fatto, ma sempre con il sorriso.

Tutti in città l’avevano incrociato almeno una volta o ci avevano collaborato in qualche modo. A nessuno aveva mai fatto mancare la garbatezza e la bontà di cuore che lo contraddistinguevano sempre.

"L’ho sentito venerdì scorso - ci racconta l’amico Nino Bonazzelli -: era già ricoverato in ospedale e molto affaticato. Alla fine della telefonata mi ha detto: saluta tutti gli amici per me".

"Scherzando si definiva il ragioniere della mutua - ne ricorda il lato scanzonato Luciano Cecchini, già presidente dell’Ente Carnevalesca di cui Tonelli era stato segretario -. E’ l’amico di sempre, dai tempi della militanza nella Dc ai 37 anni ad organizzare il Carnevale insieme". Tra i tanti ricordi anche quello del giornalista Massimo Foghetti, compagno di classe alle Commerciali. "A 19 anni prendemmo in prestito un furgone della ditta in cui lavorava mia madre - ci ha raccontato ieri con gli occhi gonfi -, ci mettemmo un letto e un fornellino e andammo in vacanza insieme a Monaco e Vienna. Lui fissato con gli impianti sportivi ed io con i musei… Rischiammo di litigare. Ma con lui era impossibile".

L’amore per lo sport, emerge infatti anche nel ricordo di Fabio Franchini, presidente della Federazione italiana Pallavolo: "Aveva fondato – dice Franchini – nell’anno 1964, la società polisportiva Virtus Fano e, nell’anno 1973, la sezione Pallavolo sulla scia della promozione in serie A della squadra femminile della Metauro Mobili. Sotto la Sua Presidenza, protrattasi fino all’anno 1987, la Virtus conquistò vari scudetti nel settore giovanile maschile, ponendosi al vertice della pallavolo giovanile Italiana e conseguì poi la promozione alla sere B nazionale, dando grande impulso alla diffusione della pratica della pallavolo a Fano e nell’intera provincia.

Con la stessa passione e dedizione che lo aveva animato alla guida di detta società contribuì, successivamente, alla crescita del movimento pallavolistico ricoprendo vari incarichi nella Federazione italiana pallavolo (Fipav), da quello di Consigliere Regionale, a quello di Consigliere del Comitato Territoriale di Pesaro - Urbino ed, in seguito, di Responsabile della Commissione Organizzativa del nostro Comitato".

Per questo in tutte le gare del weekend verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Tonelli "con affetto e rimpianto". I funerali sono fissati per domani, sabato, alle 10 nella Chiesa San Pio X.

Tiziana Petrelli