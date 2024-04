Ritrovo al giardino delle Donne partigiane

Tanti gli eventi che accompagneranno il ponte del 25 Aprile. La mattina del 25 aprile alle 10.30 si svolgeranno le celebrazioni istituzionali del 79° Anniversario della Liberazione. Ritrovo in via XXV Aprile al Monumento Sguanci - Giardino alle Donne Partigiane; si prosegue verso il Monumento alle "Genti di Mare" e al Cippo dedicato a Fulvio Sbarretti. Alle ore 10.45, in piazza Municipio, saluto delle Autorità e dei rappresentanti dell’Anpi. Esibizione della Banda di Gradara. Dal 25 al 28 aprile nell’area sportiva di via Aldo Moro ci sarà il 10° Torneo di calcio Sport Event Trophy che sarà inaugurato oggi alle 17 con una cerimonia d’apertura in onore di tutti i partecipanti al il campo sportivo "Magi" e si concluderà il 28 aprile con le premiazioni dalle ore 10. Il 26 e 27 aprile in centro a Gabicce Mare prima edizione di Shopping di Primavera. Tra le 10 e le 20, visitatori e appassionati avranno l’opportunità di esplorare una selezione curata di espositori, che rappresentano vere e proprie eccellenze italiane dell’artigianato. Questa festa della creatività e del saper fare offre un’immersione nel cuore dell’artigianato italiano, con pezzi unici e intrisi di storia, creatività e passione. Sabato 27 aprile dalle 16 alle 18 in Piazza Municipio, i bambini si potranno divertire con l’animazione del team Glamorous con baby dance e truccabimbi.