’Lo zoo di vetro’ in scena al teatro della Fortuna

Un classico della drammaturgia americana in scena al Teatro della Fortuna da venerdì a domenica. Lo zoo di vetro, capolavoro di Tennesse Williams nella versione firmata da Pier Luigi Pizzi con protagonista Mariangela D’Abbraccio. Accanto alla protagonista sul palco Gabriele Anagni, Elisabetta Mirra, Pavel Zelinskiy. Pier Luigi Pizzi, come sua abitudine, firma anche scene e costumi. La traduzione del testo è di Gerardo Guerrieri le musiche originali sono di Stefano Mainetti, le luci di Pietro Sperduti, la produzione è del Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale e Best Live. "E’ uno spettacolo che tocca l’anima – si legge nelle note di sala - e che ricorda cosa significhi inseguire la propria vocazione; un’opera attraversata dalla nostalgia con protagonista anime fragili che potrebbero facilmente ritrovarsi nella società contemporanea". Da ricordare che Lo zoo di vetro è un testo autobiografico e rappresenta il primo successo teatrale del drammaturgo statunitense. Si racconta la vita della famiglia Wingfield nell’America degli anni Trenta. Una storia familiare i cui protagonisti si muovono intrappolati nel loro simbolico zoo di vetro, che diventa anche nostro. Sogni, paure, rimorsi, oppressione, illusioni: i sentimenti e le parole dei personaggi arrivano come un’onda dal profondo delle anime e attraversano il cuore. Lo spettacolo racconta la storia di Amanda, da tempo abbandonata dal marito, che vive con i due figli, Laura e Tom. Senza marito, Amanda è costretta ad affrontare le difficoltà che derivano dal desiderio di assicurare un futuro sereno ai suoi figli. Ai timori che suo figlio Tom sia un alcolizzato come il padre, aggiunge la frustrazione di vedere la timida e delicata Laura ancora zitella. Il misero fallimento di un sospirato quanto impossibile fidanzamento con Jim, collega di Tom, contribuisce a sfasciare completamente i già precari legami della famiglia. Con Fanoteatro torna Oltre la scena, incontri con le compagnie protagoniste degli spettacoli, sabato alle ore 18 con ingresso gratuito al Teatro della Fortuna.

C. Sal.