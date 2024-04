L’omaggio a Pavarotti. Parte una raccolta di firme: "Statua sotto la sua villa"

La statua di Luciano Pavarotti in piazzale Lazzarini sta un po’ dominando il dibattito tra gli amanti della lirica all’interno della città. Non solo perché c’è chi chiede un riconoscimento anche per Mario Del Monaco e Renata Tebaldi. Ma anche perché è stata promossa una raccolta di firme, contro la location scelta dall’amministrazione comunale, nel negozio "Le foglie d’oro" di via Gavelli angolo con via Almerici e quindi a cento metri dal conservatorio e a duecento mentri dal teatro Rossini. Statua che sabato alle 19 verrà posizionata in quel piazzale Lazzarini che è già al centro da un paio di giorni dei lavori per realizare il basamento che dovrà accogliere la figura in bronzo del tenorissimo.

Una raccolta di firme non tanto pro o contro questo grande personaggio della lirica, quanto sulla location. Dice una delle promotrici: "Noi non abbiamo nulla contro Pavarotti ma secondo noi quella collocazione è sbagliata. Secondo noi la statua di Pavarotti andrebbe posizionata nel piccolo slargo che è sotto la sua villa a Baia Flaminia, magari con una panchina accanto, così le persone che ci vanno possono anche farsi un selfie. Ed abbiamo deciso questa iniziativa anche perché tante altre persone sono in pieno accordo con il nostro pensiero".

Finita qui? No, perché è sta emergendo anche un’altra figura che ha lasciato profondi tracce nell’ambito della musica e cioè Riz Ortolani, altro pesarese, altro studente del conservatorio Rossini che ha raggiunto una fama mondiale perché autore di decine e decine di colonne sonore di film, entrando nelle nomination di due premi Oscar e vincitori di tantissimi premi come un Golden Globe, tre David di Donatello e due Nastri D’Arge nto. Le musiche di Riz Ortolani

sono state anche riprese per pellicole americane molto famose di Quentin Tarantino.

Insomma la decisione che ha preso l’amministrazione di dedicare a Pavarotti una statua – l’unico dopo Gioachino Rossini al conservatorio – ha innescato una serie di discussioni tenendo conto che la lirica è un grande loggione, che rappresenta un po’ la curva sud e la curva nord nel mondo del calcio.

Comunque che seguito possa avere questa raccolta di firme che spinge per portare la statua sotto Villa Giulia, la residenza estiva di Pavarotti a Baia Flaminia, lo si scoprirà fra pochi giorni. Con che effetti non si sa visto che si sta realizzando il basamento dove verrà collocata la statua del tenore.