Loreto vuole correre ancora. Bramante, caccia al riscatto

La serie B Interregionale ritorna in campo.

Qui Pisaurum. La Baseart, per i Playoff In Silver, oggi alle 21,30 sarà in trasferta a Ferentino, società che è stata in A2 qualche anno fa. "Affronteremo una squadra che può contare su alcuni elementi di assoluta esperienza con trascorsi in campionati di A2 – avvisa coach Maurizio Surico –. Mi riferisco in particolare a Bisconti (2,08 pivot) Rossi (play) e in particolar modo alla stella del loro roster quel Roberto Rullo (35 anni, guardia) che ricordiamo a Cantù, Pistoia, Treviso in A1. Giocatore di grande talento offensivo che dovremo essere bravi a limitare. L’argentino Guerlero (ala pivot) la guardia Ciarpella (ex Civitanova e Montegranaro) e Polselli (ala pivot ) ex Matelica, completano un roster di assoluto rispetto". Il Pisaurum viene dalla vittoria casalinga con Viterbo nella prima giornata: "Andiamo con la consapevolezza di giocarci le nostre chance, impostando una gara sulla falsariga di quella precedente con Viterbo".

Qui Loreto. L’Italservice per i play-in Gold, forte del successo in esterna con Roma, domenica 10 marzo alle 17 ospita al PalaMegabox la Polisportiva Supernova Fiumicino. "Veniamo da una vittoria contro la Virtus con una prestazione super – commenta coach Stefano Foglietti -, abbiamo giocato decisi e concentrati, grande attenzione da subito. Specialmente in difesa contro i loro giocatori più importanti. Tutti quelli che sono entrati hanno dato il loro contributo e ritengo che abbiamo fatto un’ottima gara sia in attacco che in difesa. Adesso dobbiamo confermare quello che di buono abbiamo fatto. E con Fiumicino avremo l’occasione per dimostrare di che pasta siamo fatti".

Qui Bramante. I biancoblu giocheranno sempre domenica al PalaMegabox, ma alle 20,30. "Nella seconda giornata affronteremo il Valdiceppo Perugia quarta classificata del girone laziale – spiega coach Massimiliano Nicolini -. Un avversario che negli anni passati abbiamo affrontato diverse volte, ma in questo caso troveremo con un roster ovviamente rinnovato, ma anche con giocatori storici come Meschini o Casuscelli. Anche Valdiceppo viene come noi da una sconfitta dopo un supplementare alla prima giornata e siamo consapevoli che sarà una gara difficile. In questa fase ogni partita ha un valore aggiunto determinante in considerazione del piazzamento playoff e tutte le squadre daranno il massimo".

Beatrice Terenzi