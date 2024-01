"L’organico del Tribunale di Urbino va subito implementato"

"È necessario implementare l’organico del Tribunale di Urbino per evitare, ancora di più, il perimetramento della città". Questo è stato detto ieri pomeriggio in conferenza stampa per illustrare l’interrogazione parlamentare presentata dai deputati Devis Dori di Europa Verde e Luana Zanella di Alleanza Verdi e Sinistra. Zanella era presenta al Collegio Raffaello e ha illustrato i dettagli assieme Giulio Lonzi, co-portavoce di Europa Verde-Verdi, e Gianluca Carrabs dell’esecutivo nazionale Europa Verde-Verdi.

"Questa non è una battaglia solo per il tribunale di Urbino ma per i servizi che mancano all’entroterra. Non può esserci una costa dove ogni 50 metri c’è tutto e nelle aree interne niente. Bisogna lavorare assieme per evitare che i servizi vengano depredati prima e chiusi poi – spiega Carrabs –. Nonostante l’aderenza politica tra Comume, Regione e Governo non si fa niente per togliere Urbino dall’isolamento. Come gruppo politico abbiamo accolto questa esigenza, così come l’ordine degli avvocati di Urbino".

Infatti, come si legge nella interrogazione presentata al Ministro, al palazzo di giustizia ducale mancano diverse figure. Un organico sotto dimensionato come gia rilevato da una ispezione ministeriale del 2020. "Sarebbero previsti 6 giudici, di cui attualmente sono ricoperti solo 4 posti. I giudici onorari non 2 posti su 4. Il presidente del tribunale è prossimo al trasferimento e non è stato ancora nominato il sostituto – scrivono –. Per la procura della Repubblica il posto di procuratore capo è vacante e anche quello del sostituto procuratore lo sarà presto. Dei 2 direttori amministrativi l’apicale è distaccato al tribunale di Pesaro. Dei 4 funzionari giudiziari previsti ce ne sono 3. Dei 3 cancellieri in organico è da anni in servizio una sola unità. Degli 8 assistenti giudiziari ne sono in servizio solo sette. Dei 9, funzionari Upp assegnati a tempo determinato ne sono in servizio solo 6", riportano nell’nterrogazione i parlamentari Zanella e Dori. A portare la propria testimonianza, ieri, Pasquale Marra, presidente dell’ordine degli avvocati di Urbino.

Francesco Pierucci