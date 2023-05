L’ultimo morso degli Squali. La Granfondo è al traguardo finale

Gli Squali, ormai, sono arrivati al traguardo finale. La Granfondo Squali Trek, infatti, aspetta solamente domenica per chiudere le tre giornate dedicate agli amanti della bicicletta e delle curve che solamente il San Bartolo può offrire. Tutta l’attenzione sarà, come sempre, concentrata su domani, il Big Day che celebrerà l’ottava edizione di un evento che in pochi anni ha saputo conquistare il quarto posto nel panorama nazionale delle granfondo, nonché nel cuore dei suoi fedelissimi. Tre i percorsi proposti: il lungo da 128 km e 2020 m di dislivello, il medio da 85 km e 1393 m di dislivello, e, novità del 2023, la Squali 46, di 46 km per l’appunto e circa 700 m di dislivello. Il terzo percorso, scortato dalle guide, ha visto la nascita della partnership fra la Squali Trek e VR46 Store, il negozio a Tavullia di Valentino Rossi con la più ampia collezione di abbigliamento, accessori e merchandising dedicati al Dottore e ai piloti della VR46 Riders Academy.

Più di tremila gli atleti che domani si ritroveranno in griglia alle ore 6:30, mentre lo start ufficiale verrà dato alle ore 7:30. Alle 7:45 è prevista la passeggiata, aperta a tutti, Squali Walk Family, dall’Acquario di Cattolica a Gabicce Monte, traguardo della gara dove i volontari dell’ormai mitico maxi-ristoro, a base di piadina, pesce azzurro e birra, inizieranno ad offrire tutto il bendidio preparato dalle sapienti mani dei bagnini di Gabicce Mare, a partire dalle ore 9:45. Chi invece volesse recarsi all’arrivo senza fatica, l’organizzazione ha messo a disposizione un servizio di collegamento Cattolica – Gabicce Monte attivo ogni mezz’ora a partire dalle ore 8:00 fino alle ore 9:30, con ritorno dalle ore 13:00 alle ore 14:00. Gli arrivi dei primi corridori sono invece previsti intorno alle ore 9:45 per il medio, con immediata cerimonia protocollare per il podio assoluto maschile e femminile, e verso le 11:00 per il lungo con la stessa formula cerimoniale.

Alessio Zaffini