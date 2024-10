Lunga fila al Cup di Fossombrone: una sola impiegata invece che tre

"Mi prenoto per una visita dentistica il 10 di settembre e il Cup mi dà l’appuntamento all’ambulatorio dell’ospedale di Fossombrone per il 30. Era l’unico posto disponibile, sicché ho dovuto accettarlo per forza, anche se abito a Pesaro…". Il signor Giovanni Zona, disoccupato di 59 anni, non sapeva però che pagare il ticket all’ospedale di Fossombrone di questi tempi non è un’impresa facile. Già, perché allo sportello cassa, proprio all’ingresso della struttura, ieri mattina c’era solo un’impiegata.

"La poverina – racconta Zona – doveva fare per tre, nel senso che dava i referti, fissava gli appuntamenti e riscuoteva i denari del ticket. Insomma, tre impiegate in una. La morale della storia è che per pagare il ticket della mia visita dal dentista ho dovuto fare la fila per un’ora e mezza (tra l’altro col dolore di un dente cavato, ndr), trovandomi davanti una ventina di persone nelle mie stesse condizioni. Mi hanno spiegato che c’era solo un’impiegata perché non c’è personale sufficiente per coprire le necessità. Va bene, prendo atto, ma una macchinetta per pagare, come c’è in tutti gli ospedali della Romagna, è proprio così difficile da installare?"

Domanda più che pertinente, quella del signor Zona, anche perché con una macchina del genere si sarebbe eliminato dalla fila chi doveva solo pagare.

a. bia.