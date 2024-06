Lutto per la morte di Bruno Petricca

È morto ieri a 71 anni Bruno Petricca, noto in Urbino per l’impegno in varie realtà, specialmente nel gruppo Arcieri Ducali. Nato in Abruzzo, in provincia dell’Aquila, era giunto in Urbino per lavorare negli uffici del tribunale, di cui è stato uno dei riferimenti per oltre 30 anni, e ci è rimasto fino alla pensione giunta nel 2020, mettendo su famiglia. Amante della montagna e dello sport, specie del rugby, tifosissimo della Roma, è stato socio della Pro Loco e della Compagnia Feltria Arcieri Ducali, che così lo ricordano: "Se ne va uno di quelli che hanno fatto la storia del gruppo. Ricorderemo sempre la sua voglia di conversare con tutti su tutto, ci è mancato molto negli ultimi tempi ma ora sarà sempre con noi".

Le esequie si terranno oggi nella chiesa di Mazzaferro alle ore 15,30, per poi essere tumulato a San Bernardino. Lascia la moglie Elisabetta, i fratelli Piero e Marco e il figlio Nicola, nostro collaboratore. A lui e alla famiglia si stringe tutta la redazione del Carlino di Pesaro e Urbino.

g. v.