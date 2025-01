Ma Stellone avverte: "Col Legnago sarà una gara da non sottovalutare"

"Contro il Legnago vogliamo fare bottino pieno. Stiamo vivendo un’ottimo periodo di forma sia fisica che mentale ma per non farci mettere in difficoltà dovremo essere bravi e concentrati". Dopo l’ottima gara di Arezzo Stellone davanti al proprio pubblico desidera trovare la prima vittoria del 2025 e alla viglia della gara afferma: "Dopo la partita di Arezzo, dove costretti a giocare in dieci abbiamo dimostrato un grande spirito di sacrificio e di organizzazione difensiva, mi auguro di trovare contro il Legnago una terna arbitrale che pur non favorendoci non ci continui a penalizzare".

L’avversario che verrà ospitato al Benelli, dopo l’arrivo di mister Matteo Contini è però più insidioso di ciò che la classifica racconti: "Pur essendo attualmente ultimi con il nuovo allenatore stanno mantenendo una media in linea alle ambizioni salvezza. È una squadra ben organizzata che tre partite fa ha sconfitto il Pescara. Sarà una gara complessa,da non sottovalutare. Il Legnago si è rinnovato con nuovi innesti desiderosi di mettersi in mostra. Dovremo essere attenti a non concedere ripartenze". Spazio poi a i singoli. Okoro nonostante le attenzioni da parte della Juventus Next Gen continua a lavorare con la solita intensità: " Pur essendo questo un periodo pieno di trattative, sia in entrata che in uscita,la squadra durante la settimana è sempre rimasta molto concentrata. Alvin si è allenato bene così come tutti i suoi compagni non facendosi distrarre da alcun tipo di voci mercato. Starà a me decidere se farlo partire dall’ inizio o a gara in corso".

Intensità ritrovata anche per Obi e Busato: "Joel contro l’Arezzo ha disputato un primo tempo di alto livello. Se sta bene può essere per noi un valore aggiunto. Sono molto soddisfatto dell’ intensità con cui si sta allenando. È un giocatore ritrovato che da qui alla fine della stagione ci darà una grande mano. Busato e’ stato fermo a lungo ed è ritornato ad allenarsi in gruppo solo due settimane fa. Nel reparto difensivo la concorrenza è folta, sono in tanti e tutti molto bravi. Lorenzo ha grandi doti sia tecniche che fisiche. Nel proseguo della stagione troverà indubbiamente spazio ma contro il Legnago non partirà dall’inizio". Un mister, quello biancorosso, che trova nella competivita’ in ogni reparto e nel calore del tifo i segreti di questa stagione: "Soprattutto in casa, grazie al calore del nostro pubblico riusciamo ad andare oltre alla fatica. L’incitamento da parte del tifo pesarese aumenta,a mio parere, la possibilità di vittoria. La spinta finale contro la Recanatese nel playout della scorsa stagione ne è un esempio. L’atteggiamento mostrato in campo e l’ampiezza della rosa hanno permesso, a questo gruppo, un costante percorso di crescita".

Così in campo (Tonino Benelli,ore 17:30)

Vis Pesaro (3-4-1-2):Vukovic,Zoia,Tonucci, Palomba, Peixoto, Paganini, Pucciarelli, Cannavò,Di Paola, Nicastro,Okoro All. Stellone. A disp.Mariani, Gramolini, Nina, Neri, Rabbini, Ceccacci, Gambino, Forte, Thiane, Busato.

Legnago Salus (4-2-3-1) : Perrucchini,Muteba,Ampollini,Noce, Ruggieri, Leoncini,Diaby, Zanetti,Bombagi, Demirovic,Basso Ricci All. Contini. A disp. Ballan, Svidercoschi, Rigon, Banse, Toniolo, Ibrahim,Tonica,Tanco,Morello

Arbitro:Mattia Nigro di Prato

Lorenzo Mazzanti