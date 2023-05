Ma sul web si scatena la follia "È stata colpa del vaccino"

Il cordoglio e le vergognose illazioni. Nel giorno dei funerali del segretario fanese Pd, oltre alle manifestazioni e alle frasi di affetto, sui social scorre anche la follia, con commenti che offendono la sua memoria e il lutto di una famiglia ripetutamente provata dal dolore. Proprio come era accaduto a David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo morto un anno fa dopo una lunga malattia, alcuni hanno messo in relazione la scomparsa di Della Dora con i vaccini anti covid, lasciando commenti feroci sotto gli articoli pubblicati online. Una sfilza di considerazioni e ipotesi che provocano rabbia e indignazione. "Stato assassino li ha fatti sierare" e "Decessoh scientificoh" sono gli unici che si possono riportare, senza rischiare di aggiungere dolore al dolore dei familiari. Online ci sono infatti decine di commenti, fatti da persone reali, che prendono in giro per la sua scelta di vaccinarsi contro il Covid, un ragazzo di 43 anni che non c’è più. Commenti di gente che ignora l’unica realtà accertata nel mistero della morte di Della Dora, ovvero che anche il nonno e un altro suo congiunto sono morti in passato, in circostanze analoghe alla sua, e alla stessa età. Anche per questo c’è stata l’esigenza di svolgere l’indagine necroscopica: per indagare la presunta presenza di una malattia genetica ereditaria, soprattutto per evitare che ad altri parenti possa capitare lo stesso.

ti.pe.