“Magic Montefeltro Sport Week“. Divertimento in mezzo alla natura

A Monte Grimano Terme, dal 19 al 26 maggio, il Comune in collaborazione con le associazioni locali organizza una settimana dedicata allo sport ed al benessere. Si chiama “Magic Montefeltro Sport Week“ ed è aperta agli appassionati di tutte le età di diversi sport: calcio, padel, volley, bici, mountain bike, trekking, camminata, yoga, cavallo. L’evento è stato presentato alla Confcommercio dal direttore generale Amerigo Varotti, presenti la vice Agnese Trufelli, il sindaco di Monte Grimano Terme Elia Rossi e Davide Salvatori, responsabile settore affari generali del Comune e presidente dell’associazione Bike Advisor.

"Monte Grimano Terme – ha esordito Varotti – è l’ultimo Comune entrato a far parte dell’Itinerario della Bellezza, il nostro progetto di promozione e valorizzazione turistica. Siamo contenti di ospitare la presentazione di questa entusiasmante settimana di eventi in un territorio meraviglioso che merita di essere scoperto e vissuto". Ha proseguito il sindaco Rossi: "Una settimana di esperienze sportive e non alla scoperta del nostro territorio. Nel progetto rientra anche la collaborazione con le realtà di Sassofeltrio poiché il Monte San Paolo dispone di una rete sentieristica in condivisione tra i due enti. Proprio il tema della rete sentieristica in questi anni è stato molto sentito dalle due amministrazioni che condividono il comprensorio. Negli ultimi 10 anni infatti, il turismo green, slow e sportivo è diventato un vero e proprio indotto".

Secondo una indagine della Coldiretti, l’Italia è leader nel turismo green con quasi 14 milioni di presenze stimate nel 2023 tra ospiti italiani e stranieri, nei borghi storici e negli agriturismi diffusi su tutto il territorio nazionale. "Un buon dato – ha continuato il sindaco – lo danno anche le prenotazioni nelle strutture ricettive della zona soprattutto durante il periodo estivo. Tra Monte Grimano Terme e Sassofeltrio si contano oltre 15 attività ricettive divise tra Hotel, Affittacamere, B&B e Agriturismi. Tutti impegnati soprattutto con clientela straniera alla ricerca di pace, relax e semplicità".

"L’evento in programma a fine maggio – ha concluso Salvatori – ha come obiettivo la massima promozione e conoscenza di questa nuova realtà. Si parte il 19 maggio con una camminata, un’esperienza a cavallo e una partita di calcio. Durante la settimana saranno in programma attività di yoga, trekking, torneo di padel e beach volley e gimkane per bambini. Il sabato 25 ci sarà un concerto dentro la meraviglia del Monte Grillo. “Panorami Sonori“ sarà il perfetto connubio tra natura e musica. Domenica 26 maggio si chiude la settimana con l’evento nazionale di Mtb “La Via dei Borromeo“ che farà conoscere agli atleti il comprensorio sentieristico.

Complessivamente saranno 10 iniziative in 7 giorni, 9 associazioni coinvolte da due comuni e altrettante strutture ricettive e commerciali che collaboreranno".

Luigi Diotalevi