Maior determinata festeggia in casa della Csi Delfino

CSI DELFINO : Ferri, Gargiulo (60’ Giordano), Diamantini (60’ Diamantini), Ceccacci, Cutini (60’ Martinelli), Magi, Rossi (85’ Aiudi), Banci (75’ Carsetti), Ciacci, Agostini, Sanchioni. All. Vitelli

MAIOR: Maramonti, Rosetti, Sannipoli, Fossa A. (62’ Pagnoni), Sbrega (68’ Leknikaj), Ordonselli D., Damiani, Tartaglia (57’ Menconi), Cinotti, Esposito (88’ Lapucci), Cecchini (75’ Lila). All. Rondina

Arbitro: Penna di Macerata

Rete: 24’ pt Cecchini

La Maior strappa i tre punti al Del Curto. Avvio di gara piuttosto equilibrato senza particolari pericoli per gli estremi difensori. Al 24’ Esposito da centro area calcia in porta colpendo il palo alla destra di Ferri, sulla respinta della difesa raccoglie Damiani che dal limite colpisce lo stesso legno e sul susseguente cross dalla destra Cecchini è bravo ad anticipare di testa il diretto marcatore e insacca. La Delfino alza i giri del motore e va vicina al pari prima con Sanchioni poi con Diamantini che però non inquadrano lo specchio. Nella ripresa padroni di casa che ripartono incisivi e al primo tentativo il diagonale di Agostini accarezza il palo.