Marche diWine a Gabicce La fiera dei produttori

Si chiama "Marche diwine" ed è la tre giorni che coinvolgerà ottanta aziende marchigiane produttrici di vino e dieci di birra in un percorso gustativo e di incontro con importatori e agenti commerciali. L’iniziativa è in programma a Gabicce sabato 10 e domenica 11 giugno (aperta al pubblico, 15 euro, compreso calice, porta calice e 8 assaggi) e lunedì 12 giugno (per operatori). "La nostra regione sa esprimere eccellenze enogastronomiche – dichiara il presidente della Regione Francesco Acquaroli – e i nostri produttori, che siano piccole cantine o birrifici a livello familiare o grandi aziende, sono promotori delle tradizioni delle nostre terre". Andrea Maria Antonini, assessore regionale all’Agricoltura, evidenzia invece che "Gabicce sarà anche l’occasione per far incontrare le aziende con i buyers presenti, provenienti da ogni parte d’Italia e anche da fuori, per nuovi canali commerciali". Atim, dice il direttore Marco Bruschini, "organizza questo evento per valorizzare la spiaggia di Gabicce e le bellezze del San Bartolo, ma anche per dimostrare la grande varietà della produzione vitivinicola regionale presentandola in modo sinergico ai fruitori delle regioni vicine e ai buyers nazionali e internazionali". "Marche diWine è per noi un evento importantissimo – sottolinea Alberto Mazzoni, direttore dell’Imt – perché si svolge in ‘terra di confine’ e per il suo obiettivo che è proprio quello di far vedere le Marche unite, coese, al plurale. Un’occasione davvero unica per far conoscere le nostre magnifiche 20 denominazioni".

"ll Rosso piceno ha un peso importante nella nostra produzione, essendo il primo rosso delle Marche – spiega Giorgio Savini, presidente del Consorzio di tutela vini piceni – inoltre oltre il 50% della produzione dei vini marchigiani arriva dal nostro territorio. Vorrei citare le Docg ‘new entry’ Pecorino e Passerina e, non per ultimo, il nostro Falerio, vino alla soglia dei 50 anni dalla denominazione". Per Gabice, conclude il sindaco Domenico Pascuzzi, "un’importante vetrina per far conoscere le nostre eccellenze".

