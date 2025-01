Melory in gara per fare la velina a ‘Striscia’

Si chiama Melory Bianchi, ha 23 anni e sta sognando di diventare la prossima velina bionda di Striscia la Notizia. Non è nata a Pesaro, ma ci vive da quando ha un anno e mezzo: pesarese d’adzione, insomma. Stasera sarà tra le protagoniste della trasmissione di Canale 5 che si sfideranno per avere un posto accanto ai conduttori. E dunque dalla famiglia di Melory arriva un appello ai pesaresi (e non solo a loro) perché saranno gli spettattori con il televoto a decretare le vincitrici. Appassionata di danza fin da piccola, sia classica che moderna, Melory ha brillato anche nella ginnastica che ha praticato alla Gimnall di via Toscana. Ha già girato mezzo mondo grazie alla danza e ha avuto diverse esperienze in televisione. Ma ora sogna di imporsi in una trasmissione che le darebbe grande visibilità.