Mercato: occhio alle multe. Ben 100 una settimana fa: "Faccio l’uomo-sandwich per avvertire i clienti"

Avviso valido il martedì e nei giorni straordinari di mercato: "Se metti il disco orario – massimo 120 minuti – non prendi la multa". Il cartello è pronto: riporta a caratteri cubitali la novità, in vigore dal 28 marzo, per quanti parcheggeranno, stamattina, in via Mirabelli, tra cimitero e San Decenzio. A scrivere il cartello è stato Valerio Tamburini, ambulante, responsabile Confesercenti del mercato di Pesaro: "Visto il centinaio di multe che le persone hanno preso la scorsa volta, ho pensato di attivarmi in prima persona – spiega Tamburini, pronto a fare l’uomo sandwich, per tutta la mattinata, indossando l’avviso, utile agli automobilisti che oggi varcheranno l’ingresso del parcheggio di via Mirabelli –. Le regole vanno rispettate, ma anche i cittadini non hanno torto quando chiedono maggiore visibilità ai nuovi limiti, per non ritrovarsi in multa. Questa mattina stazionerò negli ingressi del parcheggio per informare personalmente gli automobilisti del parcheggio del nuovo, recentissimo, obbligo".

Di che parliamo? C’è una ordinanza che dispone nuovi termini di utilizzo del parcheggio fuori dal cimitero e al servizio del mercato di San Decenzio. Questa ordinanza, la 701/2024, dispone che tutti i martedì e nei giorni di mercato straordinario, dalle 9 alle 13, in via Mirabelli si sosti per un massimo di 120 minuti a condizione di esporre il disco orario. Il provvedimento risponde alle esigenza degli ambulanti di non veder occupati i 200 posti auto da camper che stazionano, invece, in modo permanente o da un lento o nullo ricambio di veicoli. Per la cronaca ricordiamo che quando il San Decenzio e l’area di via Mirabelli sono impegnate dalle attività di mercato, si può parcheggiare in zona mare dove la sosta diventa libera negli stalli blu indicati dal parchimetro.

"Gli ambulanti di Pesaro – osserva Davide Ippaso, Confesercenti – oltre alla normale Tosap, (tassa per lo spazio pubblico, ndr), da almeno 11 anni pagano anche un canone ricognitorio di circa 600 euro l’anno a testa, per 30 anni, avendo contribuito ai costi di costruzione sostenuti dall’amministrazione comunale per realizzare il parcheggio di San Decenzio. Tra i servizi promessi, nell’accordo di allora con il Comune, c’era la possibilità di veder realizzato un parcheggio al servizio, anche, del mercato settimanale: quello di via Mirabelli, appunto, inaugurato, questo, 6 mesi fa. Ecco perché è giusto agevolare, almeno il martedì la clientela del mercato, con una reale turnazione: da qui la richiesta di introdurre la sosta con disco orario nei giorni di mercato, al parcheggio di via Mirabelli".