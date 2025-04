"Messaggi di pace da non ignorare"

È stato molto emozionante. A casa non sarebbe stato possibile seguire come è avvenuto qui, con questo raccoglimento emozionante. A casa avrei seguito il funerale divulgato dalla televisione senza concentrarmi esclusivamente nella preghiera, ma facendo anche qualche faccenda. La bara pulita da orpelli e sormontata solo dal Vangelo è stato il segno della sua personalità: semplice ed essenziale, vicino agli umili. Spero che i grandi della Terra ascoltino la sua richiesta di Pace: siamo ad un passo dal baratro e lui l’ha detto. Ho avuto modo di incontrare Papa Francesco solo una volta a San Pietro dove andai in pellegrinaggio con un gruppo di marchigiani. Si diresse verso di me perché avevo accanto un bambino con disabilità. Mi commuovo anche ora se ripenso con quale tenerezza di padre lo prese in braccio.