"Metropolitana di superficie per non tagliare il quartiere"

Si torna a parlare di metropolitana di superficie lungo la Fano-Urbino. E’ quanto ribadito ieri mattina dal vice sindaco e assessore all’Urbanistica Cristian Fanesi in occasione della presentazione del Prg. Tra le criticità di Rosciano, Fanesi ha posto l’attenzione sulla ferrovia che ‘taglia’ il quartiere. "Come amministrazione comunale pensiamo che non abbia senso – ha detto Fanesi – il ripristino del treno, noi pensiamo che quel tracciato vada utilizzato in modo diverso, con mezzi pubblici sull’esempio di altre città vicine, come Rimini e Riccione (il riferimento è al Metromare ndr)". Fanesi ha accennato anche all’arretramento della linea ferroviaria Adriatica. "Riteniamo che la linea ferroviaria lungo la costa non vada più bene – ha spiegato Fanesi – e che sia giusto spostare i binari verso l’interno". Alla richiesta dei cittadini di sapere dove dovrebbe passare la nuova linea ferroviaria, Fanesi ha risposto: "Non a Centinarola, ma tra Bellocchi e Rosciano. In ogni caso è una decisione che non compete al Comune bensì a Rfi". Va ricordato che il tratto fanese della linea ferroviaria è stato inserito insieme a quello di Pesaro nel progetto di velocizzazione e miglioramento della linea Adriatica, evitando così il rientro a Fosso Sejore. Non si sa ancora in che punto la ferrovia si ricongiungerà alla costa.