Minacciano 15enne: "Dacci i soldi". Baby bulli finiscono sotto processo

Rinviati a giudizio per tentata rapina ed estorsione. Si tratta di due giovani che, due anni fa, appena maggiorenni, avrebbero circondato e tentato di sottrarre portafoglio e alcuni vestiti che aveva addosso a un ragazzino di 15 anni e ad un altro giovanissimo. Ma non solo: il giorno seguente avrebbero preso di mira nuovamente il 15enne intimandogli di consegnargli i soldi sotto la minaccia che, in caso contrario, sarebbero andati loro a prenderglieli a casa. Gli episodi di cui si è discusso ieri mattina dinanzi al Gup Antonella Marrone si sarebbero svolti nell’arco di due giorni, tra il 13 e il 14 aprile 2022. E ieri mattina in aula sono stati ricostruiti i tre episodi che hanno visto come protagonisti i giovanissimi e che si sarebbero svolti a Villa San Martino, tra via Guido d’Arezzo e piazza Puccini. In uno di questi i due giovani rinviati a giudizio, assistiti dagli avvocati Stefania Fiondi e Luca Piscaglia, avrebbero agito insieme ad altri due minorenni, verso i quali si procede separatamente. Di fronte alla minaccia di vedersi sottratto il portafoglio e i vestiti, il ragazzino sarebbe fuggito lasciando incompiuto il proposito dei presunti "baby rapinatori".

Stesso copione per il secondo ragazzino, nessuno dei quali si è costituito parte civile. Il terzo degli episodi denunciati sarebbe invece avvenuto il giorno dopo. Il quindicenne, anche in questo caso sarebbe riuscito a fuggire chiamando in soccorso i genitori che si sono precipitati in aiuto dell’adolescente. Qui ne sarebbe nato un parapiglia con spintoni, lesioni e pure un cellulare rotto. Sia il ragazzino che i genitori hanno presentato querela ma quest’ultimo l’ha infine ritirata.

