"Miralfiore, la pulizia fa rinascere il parco"

Difende l’operato del Comune in merito agli interventi di manutenzione del verde al Miralfiore, il presidente del consiglio comunale e fondatore della lista civica "Una città in Comune", Enzo Belloni. E lo fa in seguito all’attacco ricevuto dalle associazioni ambientaliste che avevano parlato di "inutile scempio" dopo gli interventi effettuati nel sottobosco del parco. "Esprimo totale condivisione con l’opera di manutenzione in corso all’interno del Parco Miralfiore, che è un "parco urbano" – dice Belloni -. Questa è la definizione ufficiale, e non mi stancherò mai di ricordarlo. In quanto tale, non è gravato da alcun vincolo particolare, ma deve invece poter esistere e vivere al meglio all’interno della città. Deve essere accogliente e frequentabile da tutti, sempre – aggiunge -. La pulizia periodica del sottobosco è una premessa essenziale per consentirne il pieno utilizzo, tenendolo al riparo da frequentazioni sgradite che trovano invece facile accoglienza negli anfratti e luoghi meno accessibili". Posizione che Belloni condivide coi consiglieri comunali Evelina Anniballi, Stefano Cioppi, Romina Dominici, Stefano Mariani, Letizia Rocchi, Francesca Tommasoli e Agostino Vastante. "Voglio infine ricordare che nella legislatura precedente – aggiunge - Legambiente ha presentato un progetto completo e realizzabile per la totale gestione del Parco, basato su analisi svolte da persone di assoluta competenza. Sperimao che proprio quel piano possa essere ripreso in considerazione, per diventare strumento fondamentale per la conquista dell’obiettivo che tutti vogliamo raggiungere".

Sulla questione, intervengono anche Andrea Boccanera, presidente della onlus Gulliver ed Alex Bernacchia, presidente di Utopia, co-gestori del bar al centro del parco. "Difendiamo a spada tratta l’operato del Comune – dice Bernacchia -. Sono operazioni condivise e di buon senso. La pulizia è fondamentale per prevenire incendi e indecenza. Il Miralfiore si è ripulito, esiste ancora una piccola ’zona grigia’ che però non è un pericolo per i fruitori del parco, ma le operazioni di pulizia devono continuare". Boccanera aggiunge: "Penso che si dovrebbe continuare con motoseghe e ruspe per ripulire l’ultima sacca di marcio del parco – dice -. L’amministrazione comunale ha fatto un ottimo lavoro, ma è necessario continuare. Nell’ultimo anno il parco è rinato ed è stato riscoperto dai pesaresi: stiamo facendo tutti un ottimo lavoro, un plauso va anche a Polizia e Carabinieri sempre presenti".

Alice Muri