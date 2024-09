Mondiali di aerobica. Che spettacolo a Pesaro

La magia della ginnastica aerobica sportiva non smette di stupire: si sono conclusi con un gran finale, infatti, i 18esimi campionati mondiali di questa disciplina, che, tenutisi nella Capitale Italiana della Cultura 2024, hanno preso il titolo di "AeroPesaro 2024". Tantissime le persone, i fan, gli sportivi che si sono radunati alla Vitrifrigo Arena per assistere alle finali, da tutte le parti del mondo: molto entusiasti, ovviamente, non potevano che essere gli italiani, che con cori e battiti di mani a ritmo della musica, assieme a spagnoli e brasiliani, si sono fatti sentire. Le gare di domenica sono iniziate con le finali di "Individual Men", che hanno visto competere il 24enne pugliese Davide Nacci contro altri sette formidabili atleti, facendogli guadagnare, con il punteggio di 21.300, la medaglia di bronzo, subito dopo il 27enne giapponese Mizuki Saito, arrivato secondo, e il 21enne spagnolo Miquel Mane, premiato con l’oro. Davide si è esibito sotto le note di un remix tra un classico Disney, "Il Gobbo di Nostre Dame" e musica tecno, con un virtuosismo di 1:23 minuti, facendo così impazzire la "curva" nazionale. Dopo questa gara, si sono succedute le finali di "Mixed Pair", ossia le coppie miste. Si sono viste scontrarsi le due squadre italiane, arrivate entrambe in finale, composte da Matteo Falera e Lucrezia Rexhepi, per Italy 2, e da Andrea Colnago ed Elisa Marras, per Italy 1, assieme ad altre 6 team internazionali. Dopo una breve risalita grazie ad Italy 1, inizialmente posizionatasi terza in classifica e poi scalzata via dal Giappone, il punteggio ha visto arrivare le due italiane al quinto (Italy 1) e ottavo (ed ultimo) posto (Italy 22), mentre nel podio sono salite Giappone, con l’oro, Azerbaijan al secondo posto e medaglia di bronzo per il Brasile. Per l’ultima squadra, la quale ha eseguito una performance eccellente, non sono mancati fischi di dissenso nei confronti della giuria, auspicando un punteggio maggiore per un più alto posto in classifica. Per quel che riguarda le penultime finali, ossia le "Group Final" con teams composti cinque atleti, la squadra italiana, formata da Marcello Patteri, Sara Cutini, Davide Nacci, Matteo Falera e Francesco Sebastio, ha raggiunto anche qui, come nella prima gara, una medaglia di bronzo, seguendo di pochi punti il Vietnam, classificata con l’argento, e la Cina, vincitore mondiale di questa categoria.

Per ultimo, ma non per importanza, le finali di danza aerobica, composte da otto membri per team, ha visto la squadra italiana, formata da Giorgia Frigeni, Marcello Patteri, Sofia Cavalleri, Nicole Alighieri, Alice Pettinari, Arianna Curlanti, Lucrezia Rexhepi e Andrea Colnago, arrivare al quarto posto, dopo Repubblica di Corea, Romania e la vincitrice Ungheria. Oltre alla giornata di ieri, anche sabato si sono tenute le finali per le categorie "Step", le individuali femminili e le "Trio", che però non hanno visto salire sul podio l’Italia.

Alessio Zaffini