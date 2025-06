Morto Sciocchetti. Nel 1994 inventò: "Pesaro Express"

Nelle prime ore di ieri mattina, si è spento Franco Sciocchetti a causa di una sepsi che lo ha portato via in pochissimi giorni. Aveva 81 anni. Dagli anni ’90, e fino all’ultima parte della sua vita lavorativa, Sciocchetti è stato general manager della azienda Stones di Montelabbate, che si occupa di complementi di arredo, di proprietà dell’imprenditore pesarese Mauro Mattioli, a lui molto legato.

Ma Franco era molto conosciuto per la sua attività di appassionato giornalista: una penna elegante, acuta ed ironica, con una grande passione per il calcio. Nella sua carriera da pubblicista è stato corrispondente da San Benedetto del Tronto per il Corriere dello Sport/Stadio quando la Samb era in serie B. Ha collaborato poi con le redazioni locali di Pesaro, prima del Messaggero e poi della Gazzetta di Pesaro, quotidiano del gruppo Longarini quest’ultimo, per cui si occupava della Vis Pesaro.

Negli anni ‘70, a San Benedetto del Tronto, ha fondato il settimanale Forzasamb. Più recentemente – era il 1994 – nella nostra città ha fondato Pesaro Express, foglio che usciva a ridosso dei principali eventi cittadini e veniva distribuito gratuitamente nei locali pubblici: andava a ruba perché si potevano leggere le cronache di Vis e Scavolini quasi in tempo reale, praticamente un antesignano dell’online, ma su carta.

"Quanto lavoro ogni domenica dopo per le partite! – ricorda il figlio Francesco -. Entrambi i giornali hanno avuto un discreto successo nelle rispettive città e sono stati pubblicati per circa quindici anni".

Oggi alle 19, nella chiesa di San Carlo Borromeo, sarà celebrato il rosario, mentre il funerale, sempre nella stessa parrocchia, sarà il 3 giugno alle ore 16.