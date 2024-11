Mozione in cinque punti per la protezione delle potenziali vittime

Una mozione contro la violenza sulle donne. A portarla in Consiglio comunale sarà il consigliere di opposizione Oriano Giovanelli assieme il suo gruppo di Urbino Rinasce. Proponendo 5 punti da mettere in pratica celermente.

"Il 25 novembre si faranno come sempre tutta una serie di affermazioni importanti, si prenderanno impegni e la nostra mozione, il cui contenuto dobbiamo in gran parte alla esperienza della professoressa Annarita Calavalle, indica concretamente quante buone cose il Comune potrebbe fare e ancora non fa abbastanza. Tra queste – spiega Giovanelli – ci dovrebbe essere l’aumento dei punti di ascolto pubblici e promuoverne anche in aziende, società sportive, centri religiosi e associazioni. Raccogliere dati e diffonderli promuovendo dibattiti sugli stereotipi di genere, promuovendo l’educazione sentimentale fra i ragazzi. Alla base della violenza – prosegue – ci sono spesso situazione di dipendenza intercettare questi fenomeni in particolare con i centri di aggregazione è una primaria misura di prevenzione. L’incapacità di reagire a una sconfitta, la frustrazione di un fallimento sfociano in forme di dipendenza e poi in violenza. La violenza per lo più avviene dentro le mura di casa, quindi bisogna rafforzare nelle donne la capacità di interrompere rapporti tossici, di denunciare, di riconoscere i primi sintomi prima che diventino gravi forme è fondamentale di qui il ruolo della scuola, ma anche le politiche di prossimità che si possono svolgere in ogni luogo di aggregazione. Infine la violenza insita nella povertà nella dipendenza economica è un altro filone che chiama in causa i servizi sociali, il sostegno al reddito e le banche", conclude Urbino Rinasce - lista Giovanelli.

Francesco Pierucci