Nardi, l’avventura a Montecarlo è finita. Finisce ko al primo turno contro Auger-Aliassime

Un Felix Auger-Aliassime così in palla non si vedeva da tanto tempo. Concentrato, preciso, solido per tutto l’arco dell’incontro e nettamente di un altro livello rispetto a Luca Nardi. Nel match di primo turno del Montecarlo Masters il canadese ha liquidato il pesarese in un’ora e ventidue minuti di dominio con il punteggio di 6-2 6-3. Il primo scontro tra il pesarese e il canadese è stato totalmente a senso unico dall’inizio. Nardi aveva rimontato nell’ultimo turno di qualificazione il transalpino Alexandre Muller, battuto 3-6 6-4 6-4 in 2 ore e 44 minuti in un incontro che sul finale quasi sembrava un match di Coppa Davis con tifosi italiani e francesi. Nardi in precedenza aveva eliminato l’altro francese Poulille per 6-4. 6-3.