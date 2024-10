Un omaggio dal colore rosa a tutte quelle parole ed emozioni spesso rimaste nel cassetto del lontano Novecento ma che finalmente, prenderanno voce per narrare la storia di narratrici, poetesse e autrici italiane di quell’epoca. “Narrate, donne, la vostra storia“ questo il titolo della rassegna, ogni martedì, che partirà il 29 ottobre alle ore 18 nella biblioteca Bobbato di Pesaro. Un’idea organizzata in cinque incontri che tra letture, musiche affascinanti e foto d’epoca riporterà alla luce parte della storia letteraria italiana.

"Questa iniziativa parte dal fatto di voler emanare il messaggio che l’impegno femminile, le idee che le donne hanno espresso e conquistato nel tempo siano alla base del nostro impegno culturale e sociale, per questo abbiamo pensato di ruotare l’evento attorno a scrittrici conosciute ma un po’ trascurate e dimenticate ma che hanno elaborato un pensiero che possa ispirare tutte noi ancora oggi – afferma Simonetta Romagna, presidente della biblioteca Bobbato –. La cultura e fondamentale e questa rassegna, tutta al femminile, può delineare l’inizio di un nuovo percorso".

Antonella Pozzi, Dolores Prato, Alba De Caspedes, Natalia Ginzburg e Cristina Campo, queste saranno le donne protagoniste autrici delle opere che verranno rappresentate."Non si può non ascoltare l’altra metà del mondo che ci da invece una visione doppia delle cose – sottolinea Lucia Ferrati una delle organizzatrici del progetto –. Con questa rassegna non intendiamo solo raccontare le storie delle protagoniste scelte ma vogliamo raccontare la storia vista dai vostri occhi. Un altro aspetto molto importante che viene anche sottolineato nel sottotitolo dell’evento è proprio l’ascolto, perché ascoltando con attenzione sia le parole che le note musicali si aprono delle volte spazi individuali e collettivi importanti per la crescita personale. Il primo incontro parlerà di Antonia Pozzi che verrà raccontata dalla voce di Graziella Bernabò".

Un viaggio affascinante che inoltre verrà accompagnato e interpretato da dediche musicali firmate da compositrici del XIX e XX secolo che verranno eseguite dalle soliste dell’Orchestra Olimpia. "La cosa che vorremmo sottolineare è il fatto di creare un dialogo tra parola e musica – spiega Francesca Perrotta, Direttrice Orchestra Olimpia –. Oltre a riportare alla luce pezzi composti da donne, per l’iniziativa, abbiamo deciso di rendere protagonisti strumenti che di solito non vengono suonati da donne tra cui il fagotto, oboe, flauto e tanto altro. Le donne hanno avuto ascolto e spazio da un certo secolo in avanti e trovare questi pezzi è sempre complicato". L’ingresso libero, info biblioteca.bobbato@gmail.com.

Ilenia Baldantoni