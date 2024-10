"Necessari i corsi di formazione"

"La sicurezza sui luoghi di lavoro si fa con strumenti come la patente a punti nei cantieri ma anche con altre iniziative – dice Fausto Baldarelli, responsabile Cna Costruzioni Pesaro e Urbino -. I nostri associati, nonostante la grande burocrazia, sono riusciti a mettersi in regola e a presentare l’autocertificazione richiesta dal 1°ottobre. Ora c’è il secondo step. Ho visto con piacere che le imprese hanno preso consapevolezza per essere in regola sulla sicurezza.

La patente a punti riguarda non solo le imprese, ma anche i liberi professionisti e chiunque entri in un cantiere. Sono sempre più convinto che sia necessario fare corsi di formazione prima di entrare in edilizia"