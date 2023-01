Neve super-attesa dagli sciatori

E’ arrivata la neve ma con lei anche il vento di tramontana e la nebbia. "Ieri – diceva sconsolato il gestore della stazione sciistica di Monte Nerone Francesco Martinelli – c’è stata la nebbia e anche il vento forte; non è possibile preparare le piste per sciare, vedremo oggi ma le previsioni meteo con sono favorevoli, è prevista la caduta di un metro di neve tra la notte di sabato e domenica. Rimarrà comunque aperto, come al solito, il Rifugio Chalet Corsini".

Chiaramente, sono obbligatori i pneumatici da neve e catene a bordo pronte ad essere montate in caso di necessità. Ieri la coltre nevosa era di 5-10 cm attorno ai 500 metri, per arrivare ad oltre 30-50 cm sopra i 700 metri, ma secondo le previsioni la nevicata più copiosa doveva arrivare nella nottata appena trascorsa. Il bilancio, di certo, si farà stamattina.

"Quassù le condizioni meteo possono variare da un momento all’altro", dice Martinelli. E’ la riposta più gettonata alla domanda sulle condizioni meteo da parte della gente abituata a vivere in montagna. Anche sul Monte Catria fanno sapere che "in caso di bufera di neve e vento forte gli impianti resteranno chiusi". Quindi tutto si deciderà nella prima mattinata. L’apertura della cabinovia è prevista per le ore 8.30, aperto il Rifugio, Kinderland, il Campo scuola e la pista panoramica.

"Sul Carpegna – dice Giorgio Parlanti maestro di sci – bisognerà vedere prima le condizioni meteo, se per oggi sarà possibile alcune piste saranno aperte, però non la seggiovia, quest’anno non sarà in funzione, mentre saranno disponibili i tappeti per i bob e la vecchia sciovia. Attualmente ci sono più di 20 centimetri di neve. A Villagrande di Montecopiolo ci si potrà divertire con bob e slittini". Nella prima mattinata di oggi saranno aggiornati i siti delle stazioni sciistiche. Da casa è poi possibile aggiornarsi con le webcam che mostrano in diretta la condizione del manto nevoso. Ieri, per molti, la delusione nel consultarle. Quelle dell’università di Urbino, dell’osservatorio meteo “Serpieri“, hanno subito mostrato che la neve tanto attesa (e per la quale si erano chiuse le scuole) non era caduta.

Amedeo Pisciolini