No all’alcol o droga al volante Ragazzi in gara con video e murales E la patente costa 500 euro in meno

Under18 a rapporto. C’è tempo fino al 10 maggio per partecipare al doppio contest creativo di Be-responsible e aggiudicarsi il premio n palio: un buono da 500 euro per le spese della patente di guida.

Il concorso suddiviso nelle due categorie "storytelling" e "streetart" si rivolge a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, degli istituti secondari di secondo grado di Pesaro e Urbino, "I futuri automobilisti, destinatari delle molteplici iniziative messe in campo da BE-REsponsible", sottolineano gli assessori Riccardo Pozzi ed Enzo Belloni nel presentare il progetto nato per "Informare, formare e prevenire gli incidenti stradali correlati al consumo di alcol e droga" e promosso dal Comune di Pesaro capofila di una rete di istituzioni e associazioni del territorio.

La sensibilizzazione sul tema sicurezza ha visto incontri con le famiglie delle vittime di incidenti, le proiezioni dei film, i dibattiti, le simulazioni di guida in stato di ebbrezza, la promozione del cocktail analcolico, i controlli della Polizia locale finalizzati alla prevenzione.

"Ora è il momento di far mettere in gioco ragazze e ragazzi e premiare il loro impegno e la loro maturità con questo contest che assegnerà ai migliori elaborati una patente di guida e realizzerà i progetti ideati per l’occasione", aggiungono Pozzi e Belloni.

I giovani potranno mettersi alla prova in due modi: ideando lo storyboard, in cui si descrive la trama per la produzione di un video di 1 minuto e 30 secondi o elaborando un murales o un graffito. Il messaggio di entrambe le opere dovrà essere finalizzato a sensibilizzare i giovani sull’uso di alcool eo sostanze mentre si è alla guida, disincentivando i comportamenti irresponsabili. Le opere che si aggiudicheranno il contest, verranno realizzate dall’autore (o dagli autori) che saranno coadiuvati da professionisti del settore.

Il video sarà diffuso nei canali ufficiali del Comune e promosso anche tramite gli enti e realtà che collaborano al progetto; il murales invece sarà realizzato in una parete pubblica all’incrocio tra via Canale e via Mario Del Monaco) per una superficie di 765×285 centimetri. I partecipanti potranno partecipare singolarmente o in gruppo (di massimo 3 persone) e inviare i propri elaborati fino alle 12 di giovedì 10 maggio via email a: [email protected]

Ma non è tutto. Il contest infatti prevede un premio anche per l’istituto scolastico che si aggiudicherà il punteggio maggiore (dato dalla somma delle valutazioni degli elaborati dei singoli studenti partecipanti ai contest): si aggiudicherà un buono di 1.500€ spendibile in attrezzatura didattica.

Solidea Vitali Rosati