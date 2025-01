"Non vorrei proprio rinunciarci"

"In genere consumo due caffè al bar ogni giorno, uno la mattina prima di andare al lavoro e uno al pomeriggio – dice Cristina mentre beve una tazzina di macchiato insieme ad una amica -. Negli ultimi anni purtroppo ci sono stati diversi aumenti, purtroppo è aumentato un po’ tutto e le famiglie ne risentono, ma per me il caffè è rimasto un piccolo piacere giornaliero perchè non si tratta soltanto di bere una bevanda, ma di godersi un momento di svago ed anche di condivisione con le amiche. Mi dispiacerebbe davvero tanto doverci rinunciare. Io non vado sempre nello stesso bar, mi piace girare nei miei due o tre locali preferiti ed è diventato un rituale giornaliero prendere un caffè macchiato in compagnia".