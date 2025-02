Non vuole dare i documenti: un 35enne arrestato per resistenza

I carabinieri lo arrestano per resistenza, il giudice convalida l’arresto e dispone la misura cautelare in carcere. Nel primo pomeriggio di lunedì, nei pressi della stazione ferroviaria, i carabinieri hanno arrestato un 35enne nigeriano con precedenti penali. Il giovane non voleva sottoporsi al controllo dei documenti da parte dei militari. Per lui sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale e ieri mattina il gip ha convalidato l’arresto. E’ stato poi condotto in carcere a Villa Fastiggi.