Notte dei Musei, ecco cosa ci sarà

Torna sabato, come in tutta Europa, la Notte dei Musei. Urbino non sarà da meno, con diverse sedi espositive che saranno visitabili dopo cena. Aderirà la Galleria Nazionale delle Marche di Palazzo Ducale, che dal mattino sarà aperta a orario continuato fino alle 22,15 (ultimo ingresso alle 21,15) al prezzo di 1 euro. Gli oratori San Giovanni Battista e San Giuseppe saranno aperti straordinariamente dalle 20 alle 22,30 (a 1 euro per ciascun oratorio). Il Museo Diocesano Albani e l’Oratorio della Grotta saranno aperti invece dalle 21 alle 23 (2 euro). Mostra “Raphael Urbinas“ al Collegio Raffaello, è visitabile gratis dalle 21 alle 23.